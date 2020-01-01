Олеся Максименко В двух округах Пермского края 9 января перекроют участки региональных трасс Ограничение связано с проведением этапа Кубка России по ралли Поделиться Поделиться Твитнуть

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В воскресенье, 9 января, в связи с проведением второго этапа Кубка России по ралли 2022 года, первого этапа Чемпионата Пермского края по ралли — ралли «Барда-2022» временно будут перекрыты участки региональных трасс в Бардымском и Куединском округах.

В частности, речь идёт о двух участках трассы Барда — Куеда: с 18 по 28 км, д. Усть-Ашап — д. Никольск, а также с 35 по 48 км, с. Новый Ашап — д. Дубовая гора. Они будут перекрыты с 09:00 до 14:00.

С 13:30 до 16:30 закроется участок трассы Барда — Ятыш — Кукуштан — Чайковский с 0 по 10 км, с. Барда — с. Бичурино.

Добавим, участки будут перекрыты для движения всех транспортных средств. На месте будут работать экипажи ГИБДД, сообщает пресс-служба министерства транспорта Пермского края.

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