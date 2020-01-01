Олеся Максименко Жители Прикамья могут сдать новогодние ёлки на переработку С 8 января в регионе стартует акция «Ёлки, палки и щепа» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 8 января по 1 февраля 2022 года в рамках акции «Ёлки, палки и щепа» жители Пермского края могут сдать натуральные хвойные деревья на утилизацию.

Принимать растения любых размеров будут в пунктах «Разделяю сердцем», адреса которых в Перми, Краснокамске и Лысьве можно найти в одноимённой группе «ВКонтакте». Перед сдачей деревья необходимо очистить от мишуры и металлических предметов. После приёмки ёлки отправятся на дробление, а щепа — на компостирование.

Там, где пунктов приёма нет, жители могут оставить живые и натуральные деревья на контейнерной площадке в отсеке для крупногабаритных отходов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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