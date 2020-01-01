Олеся Максименко В Пермском крае ровно 300 новых заражений коронавирусом К ИВЛ подключены 77 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 300 новых случаев заболевания коронавирусом.

За этот же период выздоровели 710 жителей региона, 15 пациентов скончались.

В тяжёлом состоянии в стационарах Прикамья находятся 186 человек, 77 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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