Андрей Стрельцов
Экс-капитан «Пармы» вернулся в Ревду
Константин Буланов стал игроком БК «ТЕМП-СУМЗ-УГМК»
Свою баскетбольную карьеру Константин Буланов, покинувший пермский баскетбольный клуб накануне нового года, продолжит в Свердловской области. Он будет играть за БК «ТЕМП-СУМЗ-УГМК», выступающий в Суперлиге.
Как отмечает страничка ревдинской команды в соцсетях, Буланов уже выступал в составе ревдинского клуба в сезоне 2013/14, а затем семь лет играл в «Парме».
Константин Буланов является воспитанником пермского баскетбола. Свою карьеру в он начинал в дублирующем составе «Урал-Грейта». После расформирования команды перешёл в «Университет-Югру», а затем в «Темп-СУМЗ», где провёл один сезон.
Затем вернулся в Пермь, когда там был образован баскетбольный клуб «Парма».
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