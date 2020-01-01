Олеся Максименко Пермский аэропорт ограничил приём и отправление самолётов Причиной стал снегопад Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 7 января, с 03:00 до 08:00 из-за усиления осадков международный аэропорт «Пермь» ограничил приём и отправление самолётов.

На запасной аэродром в Екатеринбурге были отправлены рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, в Казань принял решение уйти экипаж рейса из Сочи.

Самолёты, не совершившие до наступления неблагоприятных метеоусловий вылеты, ожидали отправления в своих аэропортах. Рейсы ДР 433/434 Внуково — Пермь — Внуково и А4 627/628 Минеральные Воды — Пермь — Минеральные Воды были отменены по решению авиакомпаний.

На перроне и взлётной полосе аэропорта «Пермь» в усиленном режиме работала спецтехника. На данный момент взлётно-посадочная полоса восстановлена, рейсы обслуживаются в стандартном режиме, сообщает пресс-служба пермского аэропорта.

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