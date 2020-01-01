Олеся Максименко В воскресенье 24 дома в Орджоникидзевском районе Перми останутся без холодной воды О восстановлении водоснабжения не сообщается Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях на улице Кабельщиков, 89 в воскресенье, 9 января, в 24 домах Орджоникидзевского района Перми будет отключено холодное водоснабжение, сообщает ООО «Новогор-Прикамье».

В частности, с 09:00 холодной воды не будет в домах, расположенных по адресам: ул. Кабельщиков, 95, ул. Луговского, 3, ул. Карбышева, 78/1, 78/2, 78/3, 80/1, 80/2, 82/1, 82/2, 86, 88, 88А, ул. Репина, 63, 66, 67А, 68, 70, 70А, 71, 72, 73, 74А, 75, 76.

Данных о возобновлении подачи холодного водоснабжения пока нет.

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