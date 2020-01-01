Олеся Максименко Новые случаи коронавируса выявлены в 20 территориях Пермского края В лидерах по количеству заболевших вновь столица Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки новые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 20 муниципалитетах Пермского края.

Наибольшее количество заболевших выявлено в столице региона (147), Чернушинском (26) и Краснокамском (23) округах.

В Октябрьском и Сивинском округах поставлено по 14 диагнозов COVID-19, в Очёрском округе — 11, в Добрянском — 10, в Осинском и Чусовском — по девять, в Верещагинском — восемь, в Чайковском — семь, в Большесосновском и Нытвенском округах — по шесть.

Трое инфицированных — в Частинском округе, по два заболевших — в Александровском и Карагайском округах, по одному — в Губахе, Бардымском, Горнозаводском и Лысьвенском округах.

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