Олеся Максименко В Перми снимут игровой фильм о курьерах Работа над лентой идёт в рамках подготовки к 300-летию краевой столицы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2022 году в Перми снимут фильм о курьерах, занимающихся доставкой еды, под названием «Продавец счастливой пиццы», сообщает пресс-служба краевого правительства.

Идея создания киноленты принадлежит режиссёру Алексею Романову. В основе фильма — работа курьера, который во время доставки заказов попадает в приключения и знакомится, в том числе, с известными пермяками.

В настоящее время идут доработка сценария, кастинги, подбор локаций, поиск креативных партнёров. Непосредственно съёмки запланированы на май-июль текущего года.

Добавим, работа над созданием киноленты «Продавец счастливой пиццы» ведётся в рамках проекта «Пермь как фильм», над которым работают «Пермская синематека» и киностудия «Новый курс» в рамках подготовки к 300-летию краевой столицы.

Всего к юбилею Перми кинематографисты планируют снять девять фильмов об истории и современности города.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.