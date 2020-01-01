Олеся Максименко Из-за выявленного в Пермском крае омикрон-штамма жителей просят отказаться от массовых мероприятий Эпидемиологи призывают соблюдать меры безопасности Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В преддверии предстоящих религиозных праздников Рождества Христова и Крещения Господня минздрав Пермского края просит жителей воздержаться от богослужений и соблюдать все противоэпидемические меры.

В ведомстве напоминают, что 29 декабря прошлого года в Перми был выявлен первый случай заболевания омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Инфицированный житель, прилетевший из Египта, перенёс заболевание в лёгкой форме и на данный момент здоров.

По состоянию на 6 января новых заболевших омикронов в регионе не зафиксировано. Тем не менее, чтобы избежать роста числа вирусных заболеваний среди участников массовых мероприятий, жителям настоятельно рекомендуют во время литургий соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты, либо отказаться от визита в храм.

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