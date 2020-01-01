Олеся Максименко Жители Пермского края стали вдвое чаще пользоваться порталом «Управляем вместе» В 2021 году на сайте было опубликовано свыше 49 тыс. обращений Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2021 году на портале «Управляем вместе» было опубликовано свыше 49 тыс. обращений — почти в два раза больше, чем в 2020 году, сообщает пресс-служба краевого правительства.

При этом по обращениям жителей было решено 38 тыс. проблем, в числе которых — ямы и выбоины на дорогах, несанкционированные свалки, открытые люки, неочищенные от снега дороги и крыши домов, граффити.

В лидерах по работе с сайтом «Управляем вместе» указаны Пермь, Березниковский, Верещагинский, Кочёвский, Краснокамский, Кудымкарский, Лысьвенский, Суксунский, Чайковский и Чусовской округа и ЗАТО Звёздный.

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