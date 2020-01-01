Олеся Максименко В 2021 году в Пермском крае при участии жителей был реализован 151 проект Лидером по количеству проектов инициативного бюджетирования стал Суксунский округ Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках механизма инициативного бюджетирования в прошедшем году в Пермском крае был реализован 151 проект.

При участии жителей в регионе были обустроены 14 общественных пространств, 71 спортивная и детская площадки, восстановлены 20 памятников, выполнен ремонт в 18 социальных учреждениях, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Лидером по количеству реализованных проектов среди муниципалитетов в 2021 году стал Суксунский округ. На поддержку 12 проектов территорий округа из бюджета Пермского края было направлено 5,3 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.