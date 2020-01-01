Елена Бардукова В 2022 году в Перми начнётся строительство новых корпусов двух школ Их возведут на ул. Островского, 68 и бульваре Гагарина, 75а Поделиться Поделиться Твитнуть

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В текущем году в Перми начнётся строительство новых корпусов гимназии №33 и школы дизайна «Точка». Об этом в своём аккаунте в Instagram сообщил мэр краевой столицы Алексей Дёмкин.

Новое здание гимназии на ул. Островского, 68 будет рассчитано на 825 учащихся, корпус школы «Точка» по бульвару Гагарина, 75а — на 1050 учеников. Ввод новых образовательных учреждений в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

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