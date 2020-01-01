Андрей Стрельцов «Парма» одержала третью победу подряд в чемпионате Лиги ВТБ Это позволило пермскому баскетбольному клубу выйти на четвёртое место в турнире Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский БК «Парма» на своей площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ был сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 77:67 в пользу подопечных Казиса Максвитиса.

Больше всех очков набрал в составе победителей Джеремайя Хилл. На его счету 19 очков.

Это третья подряд победа пермской команды в чемпионате Лиги ВТБ. Ранее, в декабре, были обыграны «Астана» и «Енисей».

Теперь у Пармы» столько же очков, сколько и у клуба из Санкт-Петербурга. В турнирной таблице команды делят 4-5 места.

Очередной поединок в Единые лиги ВТБ для «Пармы» состоится 16 сентября. В Пермь прибудет саратовский «Автодор».





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