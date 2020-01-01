В Пермском крае начали работать девять из двенадцати ледовых переправ Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье начали работу девять официальных ледовых переправ. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Так, в Гайнском округе открылись три из них: через Каму в районе урочища Пернаяг грузоподъёмностью до 35 тонн, между поселками Касимовка и В. Старица (до 20 тонн) и между поселками Кебраты и Гайны (до 10 тонн).

Две переправы открыты в Кунгурском районе: между селом Троица и поселком Ильича (до 3 тонн) и через реку Сылва — между деревней Мостовая и селом Насадка (до 3 тонн).

По одной ледовой одной переправе открыты в Чусовском округе между поселками Верхнечусовские городки и Красная горка (до 10 тонн), в Оханском округе между Оханском и поселком Юго-Камский (до 5 тонн), в Косинском округе между селом Коса и поселком Усть-Коса (до 10 тонн), в Соликамском округе между поселком Тюлькино и деревней Тюлькино (до 25 тонн).

Всего в Пермском крае планируется открыть 12 ледовых переправ.





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