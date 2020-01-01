Жители аварийных домов в Прикамье получат 479 млн рублей на покупку жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Муниципалитеты Пермского края заключили порядка 800 соглашений с собственниками помещений в аварийных домах на досрочные выплаты компенсаций для приобретения жилья, сообщили в региональном минстрое.

Общая сумма компенсаций составит 479 млн рублей. Такие соглашения с собственниками сейчас заключают администрации Перми, Александровска, Губахи, Кунгура, Лысьвы и Пермского района.

Напомним, в конце ноября край получил из федерального Фонда ЖКХ 1,2 млрд рублей на досрочное расселение аварийных домов, которые получили такой статус до 2017 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.