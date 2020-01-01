Андрей Стрельцов
Евгений Воронов назначен капитаном БК «Парма-Париматч»
Это четвёртый капитан в истории пермского клуба
Главный тренер БК «Парма» Казис Максвитис назначил капитаном команды защитника Евгения Воронова. Это место стало вакантным после того, как бывший капитан Константин Буланов покинул команду 30 декабря.
Воронов пришёл в «Парму» в июле прошлого года. До этого баскетболист в своей карьере уже исполнял обязанности капитана в питерском «Зените»
«В январе Казис назначил меня капитаном — это большая честь! Хочу выразить огромную благодарность за оказанное доверие. Буду делать всё возможное на площадке и вне её, чтобы помочь команде и выполнять функции капитана. Надеюсь, что все вместе мы достигнем тех результатов, которых от нас ждут», — заявил Евгений Воронов в интервью сайту клуба.
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