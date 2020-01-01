Андрей Стрельцов Евгений Воронов назначен капитаном БК «Парма-Париматч» Это четвёртый капитан в истории пермского клуба Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Воронов / фото: Evrosport.ru

Главный тренер БК «Парма» Казис Максвитис назначил капитаном команды защитника Евгения Воронова. Это место стало вакантным после того, как бывший капитан Константин Буланов покинул команду 30 декабря.

Воронов пришёл в «Парму» в июле прошлого года. До этого баскетболист в своей карьере уже исполнял обязанности капитана в питерском «Зените»

«В январе Казис назначил меня капитаном — это большая честь! Хочу выразить огромную благодарность за оказанное доверие. Буду делать всё возможное на площадке и вне её, чтобы помочь команде и выполнять функции капитана. Надеюсь, что все вместе мы достигнем тех результатов, которых от нас ждут», — заявил Евгений Воронов в интервью сайту клуба.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.