Спорткомплекс в Новых Лядах спроектируют финалисты Всероссийского конкурса молодых архитекторов Пермский край присоединился к всероссийской платформе развития территорий – экосистеме «Города» Поделиться Поделиться Твитнуть

Федеральное госучреждение «Роскультцентр», компания «Культура потребления», а также минспорта и минтуризма Пермского края заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому финалистам Всероссийского конкурса-хакатона среди молодых архитекторов и урбанистов экосистемы «Города» доверят разработать проект спортивного комплекса для занятий 8 видами спорта в микрорайоне Новые Ляды (Пермь) на территории кластера «Комета». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ключевым направлением в новом спорткомплексе предполагается сделать баскетбол: планируется, что комплекс станет тренировочной базой сборной России по баскетболу 3х3, там же будет организована академия баскетбола международного уровня.

В кластер, кроме спорткомплекса, войдут ледовая арена и интернат на 330 мест.

Роскультцентр и компания «Культура потребления» являются организаторами конкурса молодых архитекторов и урбанистов. Его участников ждёт обучающий курс от лидеров креативной индустрии «Архитектура и урбанистика», работа с профессиональными наставниками-практиками, нетворкинг, обмен опытом и знаниями.

По итогам обучения будет отобрано 50 наиболее перспективных проектов, авторы которых примут участие в очных архитектурных воркшопах. Пять лучших проектов будут воплощены в жизнь до 2026 года и станут частью новой комфортной городской среды в 5 регионах РФ, в том числе в Пермском крае

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