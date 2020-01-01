За неделю в Прикамье ОРВИ и гриппом заболели 14,2 тыс. человек Это на 43% меньше, чем за предыдущие семь дней Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за неделю с 27 декабря 2021 года по 2 января 2022 года зарегистрировано 14 298 случаев ОРВИ и гриппа. Это на 43% ниже показателя прошлой недели, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Самый высокий уровень заболеваемости отмечается в Октябрьском, Частинском и Гремячинском районах.

Превышение эпидпорога зафиксировано среди взрослых. На них же приходится наибольший удельный вес заболевших — 60%.

По данным лабораторного мониторинга, среди заболевших выявляются вирусы гриппа А (H3N2), а также возбудители негриппозной этиологии — парагрипп, риновирусы, РС-вирусы (респираторно-синцитиальная инфекция).

В целях профилактики гриппа и ОРВИ в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю рекомендуют сделать прививку против гриппа.

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