Олег Антонов Более 400 кг морепродуктов в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии поставит ООО «Грейт Торг» Завоз кальмаров, мидий и морской капусты должен начаться в январе 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова провёл закупку в форме запроса котировок на поставку морепродуктов. Контракт будет заключён с пермской компанией «Грейт Торг». Её заявка была признана соответствующей требованиям. Сумма контракта — 102,7 тыс. руб., при начальной цене 106,9 тыс. руб.

Согласно конкурсной документации, с 1 января по 31 июля 2022 года в федеральный центр необходимо поставить 200 кг мороженых кальмаров, 32 кг крабовых палочек, 25 кг морского коктейля (мидий, креветок, молодых осьминогов) и 150 кг салата из морской капусты.

Заявка второго участника закупки — ООО «Клевер групп» была отклонена. Компания не предоставила в срок всех необходимых документов.

ООО «Грейт Торг» зарегистрирована в Перми по адресу: ул. Героев Хасана, 98, литер б1. Руководитель организации — генеральный директор Даниил Спешилов. Основным видом деятельности ООО является оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами, также компания занимается 52 дополнительными видами деятельности.





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