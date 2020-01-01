С 4 января в Перми начинают работать рождественские ярмарки Время работы – с 12 до 20 часов Поделиться Поделиться Твитнуть

С 4 по 7 января в Перми будут работать рождественские ярмарки по продаже мясных деликатесов, товары ручной работы, молочной продукции, кондитерских изделий, новогодних сувениров, об этом сообщили в региональном минсельхозпроде.

Площадки организованы в Кировском районе по ул. Ласьвинской, 18 и в Индустриальном районе рядом с ДК им. Гагарина на ул. Мира, 39. Время работы — с 12 до 20 часов.

Принять участие в ярмарках бесплатно может любой фермер Прикамья, достаточно подать заявку.

Напомним, в 2021 году в регионе состоялись более 1,6 тыс. ярмарочных дней. Из них 583 прошли на площадках Перми.

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