Из-за скачка напряжения на курорте «Губаха» остановился подъёмник с людьми Около часа туристы вынуждены были висеть в воздухе Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На горнолыжном курорте «Губаха» в понедельник, 3 января, из-за аварии на линиях МРСК остановился подъёмник. Около часа, пока не запустили аварийный дизельный генератор, застрявшие на кресельной канатной дороге туристы вынуждены были провести в воздухе. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на очевидцев происшествия.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Отмечается, что возобновление работы кресельной канатной дороги произойдёт после устранения проблем на трансформаторной подстанции.

Остальные подъёмные механизмы работают в прежнем режиме.

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