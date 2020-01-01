Олег Антонов Пермская художественная галерея ищет подрядчиков для реставрации картин, икон и деревянной скульптуры Работы оценены в 9,8 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Ангел с рипидой / фото: permartmuseum.ru

Пермская художественная галерея объявила конкурсы по поиску подрядчиков на реставрацию музейных экспонатов.

Объектами одной из закупок стали три предмета коллекции деревянной скульптуры: два ангела с рипидами и Благословляющий Саваоф на облаках — все работы неизвестных авторов 18 века.

Благословляющий Саваоф на облаках / фото: permartmuseum.ru

Реставраторам предстоит удалить загрязнения, заделать щели и трещины, восстановить утраченные элементы, укрепить красочный слой. Начальная (максимальная) стоимость работ — 1,4 млн руб.

Еще две закупки касаются реставрации четырнадцати икон 16 — 17 веков, максимальная цена составляет 6,6 млн руб.

И четвертый конкурс предполагает проведение реставрационных работ шести художественных полотен 16 — 19 веков, среди них «Мадонна с младенцем и двумя святыми», портреты Петра I, Александра Строганова и др. Начальная стоимость — 1,8 млн руб.

Подрядчиков определят в начале февраля 2022 года.

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