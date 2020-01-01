C 4 января в Перми возобновятся массовые катания на коньках Выход на лёд будет разрешен при предъявлении QR-кода Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 4 января в Перми возобновляет работу зимний проект «Ледовый сезон». В комитете по физической культуре и спорту администрации города пояснили, что пермяки могут бесплатно покататься на своих коньках на восьми муниципальных катках по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00.

В проекте участвуют катки «Юность» (ул. Революции, 27), у Пермской печатной фабрики — филиала АО «Гознак» (ул. Кавалерийская, 3а), «Гайва» (ул. Карбышева, 52), «Авангард» (ул. Светлогорская, 14), «Фаворит» (ул. Репина, 69), «Спутник» (ул. Мензелинская, 12), «Победа» (ул. Обвинская, 9), «Молния» (ул. Волховская, 26).

Для участия в массовых катаниях на муниципальных катках допускаются жители, имеющие QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесённом заболевании.





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