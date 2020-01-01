В Соликамске завершено строительство нового корпуса гимназии № 2 Занятия в нём начнутся после проведения процедуры лицензирования Поделиться Поделиться Твитнуть

новый корпус гимназии № 2 в Соликамске

permkrai.ru

В Соликамске завершилось строительство нового школьного корпуса гимназии № 2. Специалисты инспекции Госстройнадзора выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщили в краевом минстрое.

«Затем школа будет передана в введение краевого минобразования для проведения процедуры лицензирования», — добавили в министерстве.

Напомним, строительство корпуса площадью более 17 тыс. кв. м началось весной 2020 года. Он рассчитан на 825 мест. В здании, помимо кабинетов, будут библиотека с читальным залом, медицинский блок, кухня и столовая, актовый зал, а также три спортивных зала — один большой и два малых.

В настоящее время учебное заведение располагается в двух приспособленных постройках, которые не отвечают современным требованиям.

Всего в 2021-2023 годах в Прикамье планируется сдать в эксплуатацию 32 школы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.