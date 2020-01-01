Мария Сыропятова Росимущество выставило на торги три земельных участка в Перми Их общая площадь — 13,8 тыс. кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

Росимущество выставило на торги право на аренду участки земли в Перми. Объявления об этом опубликованы на портале torgi.gov.ru. На аукционе 1 февраля 2022 года планируется разыграть три лота.

Первый лот — право на аренду земельного участка 9,6 тыс. кв. м в Орджоникидзевском районе по адресу ул.Фрунзе, 103. Земельный участок расположен в территориальной зоне рекреационно-ландшафтных территорий. Вид разрешённого использования — под базу отдыха со стоянкой лодок. Стоимость годовой аренды — 449 тыс. руб.

Второй лот — право на аренду земельного участка в 2,4 тыс. кв. м в Дзержинском районе Перми на ул. Набережной (рядом с корпусами бывшего мясокомбината «Пермский»). Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальных объектов II класса вредности. Вид разрешённого использования — под промышленную зону. Стоимость годовой аренды — 245,8 тыс руб.

Третий лот — право на аренду земельного участка в 1,8 тыс. кв. м в Индустриальном районе по адресу ул. Верхне-Муллинская, 114. Земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки. Вид разрешённого использования — отдельно стоящие односемейные дома с приусадебными участками. Стоимость годовой аренды — 293,2 тыс руб. Срок аренды — 10 лет

Аукцион проведут 1 февраля 2022 года в 11:00. Место проведения аукциона — Пермь, ул.Куйбышева, 6.

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