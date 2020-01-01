За прошедшие сутки в Пермском крае подтвержден 401 новый случай COVID-19
Скончались 11 пациентов
По данным Роспотребнадзора, за прошлые сутки в Прикамье подтверждён 401 новый случай COVID-19, выздоровели 649 человек, 11 скончались.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 161 372, умерших от новой коронавирусной инфекции 7 493.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находится 1 403 пациента, в том числе в тяжелом состоянии 191 человек, из них 77 подключены к аппаратам ИВЛ.
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