В 2021 году пермские трамваи перевезли 24 млн пассажиров Парк пополнился 15 новыми односекционными вагонами модели «Львёнок» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В МУП «Пермгорэлектротранс» подвели итоги работы за год. По данным предприятия, пермские трамваи в 2021 году перевезли 24 млн пассажиров, а парк за счёт средств краевого и городского бюджетов пополнился 15 новыми односекционными вагонами модели «Львёнок».

В начале прошлого года была открыто трамвайное сообщение по участку ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Сибирской. Здесь пущен трамвайный маршрут №11.

Также МУП провело закупку и монтаж систем для бескондукторного обслуживания всего подвижного состава. На все старые вагоны установлена система учёта пассажиропотока и видеонаблюдения.

В 2022-2024 годах в Перми планируется провести капремонт 50 км трамвайных путей и контактной сети, модернизировать 10 тяговых подстанций, приобрести 50 новых низкопольных трамвайных вагонов и построить новое трамвайное депо.

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