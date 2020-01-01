Мария Сыропятова На Вышке-2 в Перми реконструируют сквер за 35,8 млн рублей Общая площадь участка – 9,4 тыс. кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

На работы по ремонту сквера по ул. Гашкова, 20 в Перми выделили 35,8 млн руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость работ – 35,8 млн руб. Заявки от потенциальных подрядчиков мэрией Перми принимаются до 27 января 2022 года.

Согласно техническому заданию, в сквере по ул. Гашкова, 20 должны быть обустроены зоны отдыха и аттракционов, экстрим-парк, «тихая», детская и спортивная площадки.

Проект предусматривает прокладку пешеходных дорожек с асфальтобетонными и плиточными покрытиями, оборудование автостоянки, установку наружного освещения, малых архитектурных форм, скамеек и безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

В документации указывается на необходимость сохранения зелёных насаждений наряду с вырубкой деревьев и кустарников, а также ремонт газона.

Общая площадь участка – 9,4 тыс. кв. м, из которых озеленение занимает 5 тыс. кв. м. Работы должны быть выполнены по проекту ООО «Центр регионального развития инноваций и управления». Средства на работы выделены из городского бюджета Перми.





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