Мария Сыропятова В Перми на рабочем месте погиб сотрудник «Пермэнерго» Это первый несчастный случай на производстве со смертельным исходом в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В первый день нового 2022 года в Перми погиб работник ОАО МРСК Урала — филиал «Пермэнерго». О смертельном несчастном случае на производстве сообщили в госинспекции труда в Пермском крае.

Электромонтёр занимался восстановлением электрической сети и попал под напряжение. Прибывшие на место медики зафиксировали смерть работника. В инспекции рассказали, что проведут расследование несчастного случая, по результатам которого будут приняты меры, а материалы направят в правоохранительные органы.

Напомним, что за первые одиннадцать месяцев 2021 года в Пермском крае зафиксировано 36 смертельных случаев на производстве, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в Пермском крае с начала прошлого года было зарегистрировано 527 несчастных случаев на производстве, что на 4% меньше аналогичного показателя прошлого года.

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