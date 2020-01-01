Андрей Стрельцов Этап Кубка мира в Германии стал неудачным для саночниц из Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Шестой этап Кубка мира по санному спорту в Винтерберге (Германия), который завершился сегодня, стал неудачным для спортсменок из Пермского края. Виктория Демченко из Чусового заняла по итогам стартов девятое место. Впервые вышедшая в официальных соревнованиях на трассу после травмы чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы Татьяна Иванова, не прошла отбор, став в квалификации только 24-ой.

Напомним, лидер женской сборной России по санному спорту Татьяна Иванова из Чусового месяц назад в Пекине получила тяжёлую травму ноги. Сразу после разрешения врачей спортсменка поехала вместе со сборной России в Германию, но выступила неудачно.

Прикамская саночница ставит перед собой задачу отобраться на Олимпиаду в Пекине. Для этого ей нужно принять участие во всех оставшихся до Игр этапах Кубка мира.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.





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