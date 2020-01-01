МЧС предупреждает о сильном гололёде и снегопаде в Пермском крае 3 января
Особую осторожность следует соблюдать водителям
В региональном управлении МЧС предупредили жителей Пермского края об ухудшении погодных условий в понедельник, 3 января.
По прогнозам синоптиков, в Прикамье ожидаются обильные осадки в виде снега, особенно на востоке региона. Температура воздуха от -7 до -12°, на дорогах гололёд.
Пермские спасатели рекомендуют быть внимательными и осторожными всем участникам движения, одеваться по погоде, избегать остановок под деревьями и вблизи шатких конструкций.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.