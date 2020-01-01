МЧС предупреждает о сильном гололёде и снегопаде в Пермском крае 3 января Особую осторожность следует соблюдать водителям Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В региональном управлении МЧС предупредили жителей Пермского края об ухудшении погодных условий в понедельник, 3 января.

По прогнозам синоптиков, в Прикамье ожидаются обильные осадки в виде снега, особенно на востоке региона. Температура воздуха от -7 до -12°, на дорогах гололёд.

Пермские спасатели рекомендуют быть внимательными и осторожными всем участникам движения, одеваться по погоде, избегать остановок под деревьями и вблизи шатких конструкций.

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