В Перми и Соликамске с 3 января возобновляют работу мобильные пункты вакцинации В минздраве рассказали о работе прививочных кабинетов в первую декаду января Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Минздрав Прикамья сообщил о режиме работы в Перми и Соликамске мобильных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции и гриппа в период январских каникул.

Так, мобильный прививочный пункт в ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114) будет открыт 3, 6 и 9 января с 11:00 до 17:00.

В ТРК «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б) привиться можно 3—6 января с 12:00 до 18:00.

На «Пермской ярмарке» (шоссе Космонавтов, 59) поставить вакцину приглашают 3—6, 8, 9 января с 10:00 до 17:00.

В ТРК «Семья» (ул. Революции, 13, 2-я очередь, 2-й этаж) пункт будет работать 3, 4, 5 и 8 января с 11:00 до 16:00.

В Соликамске 3, 4, 5, 8 января мобильные прививочные кабинеты будут работать с 11 до 15 часов в ТЦ « Молодежный» (район Боровск, ул. Молодежная, 8А) и на Автовокзале (ул. Набережная, 96).

Для иммунизации при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.













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