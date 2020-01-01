Руководитель краевой газеты «Звезда» Евгений Плотников покинул издание Он проработал в газете более 20 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Плотников

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Евгений Плотников, руководивший Пермской краевой газетой «Звезда», уволился из издания. Об этом сам журналист сообщил на своей странице в Facebook.

«Да, всё хорошее когда-нибудь кончается. Закончилась эпоха «Звезды» и для меня, где я почти за 23 года прошёл путь от репортёра отдела новостей до главного редактора. Вчера (30 декабря — ред.) я написал заявление, забрал трудовую и ушёл. Без всякого сожаления. Родных лиц в редакции не осталось, — пишет Плотников. — Теперь у каждого свой путь. Газета начинает свой 105-й год жизни в новом амплуа. А я, пережив пять смен собственников издания и редакционных политик, отправляюсь в свободное плавание. Меня в «Звезде» больше нет и не будет».

Евгений Плотников работал в краевой газете с 1 февраля 1999 года.

Напомним, 27 декабря 2021 года стало известно, что радиостанция «Эхо Москвы в Перми» и газета «Звезда», входившие в медиахолдинг «Местное время», принадлежавший структурам депутата Госдумы Дмитрия Скриванова, сменили владельца. Активы приобрёл близкий к краевым властям фонд «Губерния».

Другие СМИ медаихолдинга: ТК «Урал-Информ ТВ», сайт «Местное время» и портал «В курсе», тоже проданы. Суммы сделок не разглашаются.

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