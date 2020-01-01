За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 405 новых случаев COVID-19 Скончались 11 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за первый день 2022 года в Пермском крае подтверждено 405 новых случаев коронавируса. Выздоровели 655 пациентов, 11 скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье с начала пандемии достигло 160 971, погибших от ковида — 7 482.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 1 314 пациентов, 188 из них в тяжелом состоянии, в том числе 75 подключенных к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 1 января в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 завершили 1 211 793 жителя.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.