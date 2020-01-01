В Перми УК и ТСЖ оштрафованы на 2,5 млн рублей за плохую уборку контейнерных площадок Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ПКГУП «Теплоэнерго»

Специалисты администраций районов Перми подвели итоги контроля качества содержания мест накопления отходов за 2021 год.

Как рассказали в администрации Мотовилихинского района, за весь период было составлено 654 протокола об административных правонарушениях. Управляющим организациям, ответственным за содержание контейнерных площадок, назначено наказание в виде 282 административных штрафов в размере 2,2 млн руб.

В Дзержинском районе за 12 месяцев на УК и ТСЖ составлено 33 протокола за ненадлежащее содержание контейнерных площадок, наложены штрафы на общую сумму 300 тыс. руб.

В Ленинском и Кировском районах управляющие организации оперативно устранили недочёты, поэтому штрафы назначены не были.

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