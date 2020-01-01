Первый канал 2 января покажет победную игру команды КВН «Сборная Пермского края» Победа команды в главной лиге – первая для пермских кавээнщиков за все историю их участия в конкурсе Поделиться Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 2 января, Первый канал покажет финальную игру сезона Высшей лиги КВН, в которой «Сборная Пермского края» одержала победу. Программа выйдет в эфир в 21.20 по местному времени.

Запись финала состоялась 18 декабря в Крокус Сити Холл в Москве.

Отметим, для «Сборной Пермского края» этот сезон в Высшей лиге КВН стал дебютным, а победа команды в главной лиге — первая для пермских кавээнщиков за все историю их участия в конкурсе.

«Сборная Пермского края» в этом сезоне также успешно выступила в XXXII Фестивале «КиВиН» в Сочи и выиграла музыкальный фестиваль КВН «Голосящий КиВиН-2021».

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