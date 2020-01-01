Сотрудники ГИБДД Перми перешли на усиленный режим работы Особое внимание будет уделено выявлению водителей в состоянии опьянения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми сотрудники ГИБДД приступили к массовым проверкам водителей. Инспекторы переведены на усиленный режим работы на период новогодних каникул.

«Патрулирование проводится в местах скопления людей — на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений. На протяжении всех праздничных дней ГИБДД усиливает контроль за нетрезвыми водителями. Никакого лояльного отношения к ним не будет», — заявили в Госавтоинспекции.

В ГИБДД предупреждают, что за пьяную езду водителям грозит штраф 30 тыс. руб. и лишение прав до двух лет, а за повторное пьяное вождение — уголовная ответственность. Жителей просят сообщать о пьяных водителях по телефонам: +7 (342) 246 79 00, 261 99 99 или 102.

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