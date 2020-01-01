Мария Сыропятова Новый корпус школы дизайна «Точка» построят за 1,2 млрд руб. Здание должны возвести до конца 2023 года Поделиться Поделиться Твитнуть

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Мэрия Перми объявила открытый конкурс на строительство нового корпуса школы дизайна «Точка» в Мотовилихинском районе на 1050 учеников. Здание появится рядом со старым корпусом школы по бульвару Гагарина 75а. При этом одновременно закупка предполагает и проектные, и строительно-монтажные работы.

Согласно техническому заданию подрядчику предстоит возвести два спортзала (один — 18 на 30 метров, второй — 12 на 24 метра), а также столовую и актовый зал с эстрадой вместимостью от 400 до 500 зрителей.

Новый корпус будет размещён на земельном участке площадью 21 тыс. кв. м. Сроки планируемого строительства — с февраля 2022 года по декабрь 2023 года.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 1 февраля 2022 года.

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