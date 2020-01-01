Елена Синица Каждый пятый пермяк поддерживает вакцинацию несовершеннолетних Чаще других с этим соглашались мужчины Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Каждый пятый житель Перми (20%) считает правильным вакцинировать от COVID-19 несовершеннолетних детей. Чаще других с этим соглашались мужчины (27%) и пенсионеры (33%). Об этом говорится в исследовании социологического агентства «СВОИ»

Против вакцинации детей 46,4% респондентов. Чаще всего против высказывались женщины (51%) и пермяки среднего возраста от 31 до 45 лет (60%). У среди жителей города старше 60 лет противников вакцинации несовершеннолетних только 17%.





Примерно 10,3% не смогли дать однозначного ответа, так как не имеют несовершеннолетних детей. Ещё 23,2% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос, что также, скорее всего, говорит об их отдалённости от вопросов здоровья несовершеннолетних детей (чаще затруднялись ответить пенсионеры и учащиеся).

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