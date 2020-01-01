Елена Синица В Перми в 2022 году продолжится реконструкция ул.Карпинского В целом, планируется отремонтировать более 20 дорог Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В этом году в Перми продолжится реконструкция ул.Карпинского. Об этом в своём личном профиле в Instagram написал глава Перми Алексей Дёмкин.

Так, в 2022 году продолжится расширение ул. Карпинского на участке от ул. Мира до шоссе Космонавтов. Проект предполагает строительство шестиполосной дороги с устройством путепровода через железнодорожные пути. В 2021 завершилась реконструкция от ул. Свиязева до ул. Советской Армии. Также на пересечении улиц Советской Армии, Карпинского и Рязанской организовано круговое движение.





Кроме этого, по словам мэра, начнётся строительство дороги в микрорайоне Ива. Её протяжённость составит 1,3 км.





Продолжится ремонт ул. Ленина на участке от ул. Куйбышева до Компроса и от Комсомольского проспекта до ул. Парковой, а также на участке от ул. Крисанова до площади Гайдара.





Помимо этого, в рамках нацпроекта планируется ремонт 21 дороги. В их числе участки ул. Куйбышева, борцов Революции, Юнг Прикамья, Адмирала Ушакова, Докучаева, проспекта Парковый.

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