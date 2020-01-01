Елена Синица Жительница Соликамска требует взыскать с работодателя 20 тыс.руб. за отстранение от работы из-за отсутствия прививки Также она просит взыскать с ПАО «Пермэнергосбыт» зарплату за время вынужденного прогула Поделиться Поделиться Твитнуть

Соликамский городской суд рассматривает иск местной жительницы к ПАО «Пермэнергосбыт». Она считает, что её отстранение от работы из-за отсутствия прививки от COVID-19 было незаконным. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Жительница требует признать приказ ПАО «Пермэнергосбыт» об её отстранении незаконным и допустить её к работе. Кроме этого, она просит возобновить с даты допуска на работу начисление и выплату зарплаты, взыскать с компании зарплату за время вынужденного прогула с 15 ноября 2021 года по день допуска на работу.





Также она требует взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба суда, к делу также привлечён городской прокурор.

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