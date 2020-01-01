Елена Синица За год в Перми количество покусов бездомными собаками снизилось на 21% За 2021 год с улиц города отловлено 1,1 тыс. собак Поделиться Поделиться Твитнуть

За 2021 год служба по обращению с животными без владельцев отловила более 1,1 тыс. собак с улиц города. Ещё 350 собак принято в муниципальные приюты. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

По данным «Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», в сравнении с 2020 годом, в 2021 количество покусов неизвестными собаками снизилось на 21%. Если сравнивать с 2019, то их число уменьшилось на 39%.

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