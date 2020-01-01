Елена Синица Во время новогодних праздников горячая линия по COVID-19 будет работать по особому графику В некоторые дни будет работать автоответчик-информатор Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В новогодние каникулы в Прикамье колл-центр по коронавирусу продолжит работу. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Так, операторы горячей линии будут принимать звонки 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января с 10:00 до 19:00 часов. А вот 1, 2 и 7 января 2022 года будет работать автоответчик-информатор и виртуальный голосовой помощник. Обратная связь по звонкам, поступившим в эти дни, будет предоставлена в последующие ближайшие рабочие дни — 3 и 8 января 2022 года.





«Голосовой помощник умеет распознавать речь человека и точно отвечать на вопросы позвонившего, например, про иммунизацию от COVID-19, в том числе, где и как на неё можно записаться, получить сертификат о вакцинации. Также он расскажет о том, где можно узнать результаты ПЦР-теста», — сообщил глава минсвязи Пермского края Пётр Шиловских.





С 10 января операторы горячей линии по коронавирусу и ОРВИ будут принимать звонки ежедневно с 08:00 до 20:00 часов. В другие часы будут также работать автоответчик-информатор и виртуальный голосовой помощник.





Чтобы обратиться на горячую линию, необходимо позвонить по номеру: +7 (342) 258-07-87 или набрать короткий номер 122. Звонки принимаются от жителей всех территорий Пермского края.

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