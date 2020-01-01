Елена Синица В Прикамье выявлено 24 «ковидных» территории Больше всего инфицированных в краевой столице Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Прикамье выявлено 430 случаев заражения COVID-19. Они подтверждены у жителей 24 территорий региона.

Так, в Перми коронавирус выявлен у 138 человек. В Краснокамском городском округе заболевание подтвердилось у 71 человека, в Чусовском — у 58, в Добрянском — у 41.

В Верещагинском городском округе подтверждено 25 случаев заражения, в Очёрском — 20, в Кунгуре — 12. В Березниках и Оханском городском округе подтверждено по девять случаев коронавируса, в Осинском и Нытвенском по семь, в Чренушинском — шесть.





В Кунгурском районе, Большесосновском муниципальном и Соликамском городском округах заразились по пять жителей, в Ильинском и Лысьвенском городских и Частинском муниципальном округах — по два.





Ещё в шести территориях выявлено по одному инфицированному. Это Губаха, Красновишерский, Октябрьский и Чердынский городские и Карагайский муниципальный округа, а также Пермский муниципальный район.





Всего в Прикамье с начала диагностики официально подтверждено 160 138 случаев COVID-19.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.