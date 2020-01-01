Елена Синица УФАС оштрафовало «Т Плюс» на 44,4 млн руб. Компания нарушила закон о защите конкуренции Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский филиал «Т Плюс» подводит итоги года и обозначает планы

Пермское УФАС назначило ПАО «Т Плюс» оборотный штраф в размере 44,4 млн руб. за нарушение закона о конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что ведомство выявило в действиях компании дискриминацию потребителей при заключении договоров теплоснабжения. ПАО «Т Плюс» было признано виновным в нарушении и получило предписание о необходимости прекратить злоупотреблять своим доминирующим положением.





Сама компания не согласилась с предписанием УФАС, поэтому обратилась в Арбитражный суд, затем в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Пермского края, а позднее в Арбитражный суд Уральского округа.





Все инстанции признали решение антимонопольщиков обоснованным и согласились с требованием назначить ПАО «Т Плюс» оборотный штраф в размере 44,4 млн. руб.

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