Елена Синица
УФАС оштрафовало «Т Плюс» на 44,4 млн руб.
Компания нарушила закон о защите конкуренции
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Пермское УФАС назначило ПАО «Т Плюс» оборотный штраф в размере 44,4 млн руб. за нарушение закона о конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Поясняется, что ведомство выявило в действиях компании дискриминацию потребителей при заключении договоров теплоснабжения. ПАО «Т Плюс» было признано виновным в нарушении и получило предписание о необходимости прекратить злоупотреблять своим доминирующим положением.
Сама компания не согласилась с предписанием УФАС, поэтому обратилась в Арбитражный суд, затем в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Пермского края, а позднее в Арбитражный суд Уральского округа.
Все инстанции признали решение антимонопольщиков обоснованным и согласились с требованием назначить ПАО «Т Плюс» оборотный штраф в размере 44,4 млн. руб.
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