Андрей Стрельцов «Парма» готова подписать Валерия Лиходея Но официально пермский клуб ещё не сообщает о новом приобретении Поделиться Поделиться Твитнуть

Youtube

Форвард Валерий Лиходей (35 лет, 205 см) в ближайшее время подпишет соглашение с пермской «Пармой». Об этом сообщается на странице БК «Уфимец» в соцсети.

«Валерий Лиходей покидает нашу команду. Игрок продолжит карьеру в баскетбольном клубе «Парма-Париматч», — говорится в сообщении.

Пока пермский клуб не подтвердил данную информацию, но известно, что баскетболист уже в Перми и проходит медицинскую комиссию.

Лиходей перешел в БК «Уфимец» в начале октября этого. В среднем игрок проводил на паркете 32 минуты, набирал 16,6 очков, а также делал 6,4 подбора и 2,2 передачи.

Прошлый сезон россиянин провел в Польше, выступая за «Анвиль» и «Легию». Ранее игрок выступал за УНИКС, «Химки» и «Локомотив-Кубань».

Напомним, что «Парма» сегодня объявила о расставании с капитаном команды Константином Булановым.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.