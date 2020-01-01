Андрей Стрельцов
«Парма» готова подписать Валерия Лиходея
Но официально пермский клуб ещё не сообщает о новом приобретении
Форвард Валерий Лиходей (35 лет, 205 см) в ближайшее время подпишет соглашение с пермской «Пармой». Об этом сообщается на странице БК «Уфимец» в соцсети.
«Валерий Лиходей покидает нашу команду. Игрок продолжит карьеру в баскетбольном клубе «Парма-Париматч», — говорится в сообщении.
Пока пермский клуб не подтвердил данную информацию, но известно, что баскетболист уже в Перми и проходит медицинскую комиссию.
Лиходей перешел в БК «Уфимец» в начале октября этого. В среднем игрок проводил на паркете 32 минуты, набирал 16,6 очков, а также делал 6,4 подбора и 2,2 передачи.
Прошлый сезон россиянин провел в Польше, выступая за «Анвиль» и «Легию». Ранее игрок выступал за УНИКС, «Химки» и «Локомотив-Кубань».
Напомним, что «Парма» сегодня объявила о расставании с капитаном команды Константином Булановым.
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