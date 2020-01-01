Елена Синица Экс-директор PERMM внесён в список иноагентов Помимо Марата Гельмана, в список включены ещё семь человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство юстиции РФ включило в список иностранных агентов галериста, бывшего директора музея современного искусства PERMM Марата Гельмана. Информация опубликована на сайте ведомства.

«Родина поздравила и с Новым годом, и с юбилеем, я теперь «иностранный агент», — написал Гельман в своём личном профиле на Facebook.





Марат Гельман был основателем музея PERMM. Он руководил музеем до 2013 года.





Кроме Гельмана, Минюст включил в список ещё семь человек: писателя Виктора Шендеровича, участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину, основательницу издания «Холод» Таисию Бекбулатову, журналиста «Радио Свобода» (внесено в список иноагентов) Ивана Беляева, журналистку Елену Владыкину, создателя киноклуба Андрея Алексеева.





«Данное решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти, — говорится на сайте Минюста. —В частности, согласно полученным сведениям, указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование».

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