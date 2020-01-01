Елена Синица В Перми жителя Санкт-Петербурга осудят за взятку в особо крупном размере Она составила свыше 3 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми завершилось расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Поясняется, что в феврале 2021 года обвиняемый через посредника передал 3 млн 550 тыс. руб. в качестве коммерческого подкупа для гендиректора одного из акционерных обществ Пермского края.





Средства давались за подписание акта приёма-передачи выполненных работ в рамках действующего договора. Кроме этого, общество должно было поспособствовать подписанию мирового соглашения об отказе взыскания неустойки из-за ненадлежащего выполнения работ.





В феврале 2021 года краевое УФСБ задержало посредника, осуществлявшего передачу средств. Сейчас уголовное дело и обвинительное заключение направлены в суд для рассмотрения по существу.

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