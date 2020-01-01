Елена Синица В городских парках открылись ледовые локации Они появились в Кировском, Индустриальном и Орджоникидзевском районах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В парках Кировского, Индустриального и Орджоникидзевского районов открылись ледовые локации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в парке Кировского района «Счастье есть» ледовые локации будут состоять из шести объектов с художественной подсветкой. Также здесь будет обустроен лабиринт высотой 2,5 метра. Кроме этого, уже сделана интерактивная зона «Море счастья». Здесь также разместилась селфи-зона «Укротитель тигра». Также посетители смогут сделать фотографии в интерактивном пространстве «Здесь живёт счастье», у ледового ограждения «Новогодний хоровод» возле праздничной ели и рядом с ледовым объектом «Снежинки».





Также в Кировском районе ледовая локация организована на площади возле ДК «Урал». Тематика — «Сказы Бажова». Центральная скульптурная композиция с внутренней подсветкой называется «Данила-мастер и каменный цветок». Ограждение вокруг ёлки выполнено в виде кокошника. Помимо этого, сделаны лабиринт «Малахитовая шкатулка», детская лазалка с отверстиями «Домик ящерки», интерактивная зона «Ящерица». Все скульптуры, композиции и элементы ледовой локации оформлены внутренней подсветкой светодиодной лентой.





В саду имени Миндовского в Индустриальном районе появились лабиринт «Зимние тропы», интерактивные зоны «Ледовый домик» и «Сёрфинг», а также скульптура для фотографирования «Взгляд тигра». Кроме этого, оборудована селфи-зона «2022». Вокруг новогодней ели размещено ледовое ограждение «Лес чудес».





В ледовом городке парка им. Чехова в Орджоникидзевского района сделаны скульптура тигра «Хозяин года», большой лабиринт «Найди меня», интерактивная зона для катания «Новогодние забавы», селфи-зона «Подарки к Новому году» и «Зимняя избушка».

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