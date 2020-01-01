Елена Синица Минфин РФ не планирует повышать НДС и НДФЛ в ближайшие три года Не планируется и повышать ставку налога на прибыль Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Ставки налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), на прибыль и на добавленную стоимость (НДС) не изменятся в ближайшие три года. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

Глава ведомства также отметил, что считает правильным решение повысить с 1 января 2021 года ставку НДФЛ с 13 до 15% при доходах физлица свыше 5 млн руб. в год.





«Эти 2% к 13%, которые введены, позволят собрать в этом году порядка 80 млрд руб. Это хороший ресурс, планировали 60 млрд руб. Экономика восстанавливается более быстрыми темпами. Зарплата у богатых людей, людей с хорошими доходами растёт», — сказал Силуанов.





Он также добавил, что собранные от уплаты повышенной ставки НДФЛ деньги идут на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями.

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